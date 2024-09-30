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На строительство спортивных объектов в новых регионах России в 2025 году потратят 2,4 млрд рублей

На строительство спортобъектов в новых регионах России потратят 2,4 млрд рублей.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

В 2024 году на инфраструктуру и оснащение спортивных объектов из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей. На эти средства планируется построить 11 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, а также капитально отремонтировать 5 объектов.

На следующий год заложено почти в 2,5 раза больше средств на создание спортивных объектов – 2,4 млрд рублей.

В восстановлении инфраструктуры также активно участвуют регионы-шефы. У многих из них в приоритете создание именно спортивных сооружений.

Дополнительным источником финансирования, как отметил министр спорта, является Президентский фонд культурных инициатив. Только в этом году было направлено регионам 856 млн рублей. За счет полученных средств были капитально отремонтированы 2 спортивных объекта, ремонт произведен в 11 объектах, а также было создано 16 спортивных площадок, в том числе для подготовки и сдачи комплекса ГТО.

Отдельную поддержку новым регионам оказывает фонд «Наш спорт».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Правительство России
logoВладимир Путин
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
деньги
массовый спорт
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