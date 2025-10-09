Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)

Себастьян Поконьоли может возглавить «Монако».

Ранее сообщалось , что клуб, за который выступает Александр Головин , готовится отправить Ади Хюттер в отставку по ходу паузы на матчи сборные.

5 октября монегаски сыграли вничью с «Ниццей» (2:2) в матче Лиги 1. Команда не выигрывает на протяжении трех игр подряд – две ничьих и одно поражение.

По данным RMC Sport, 55-летнего специалиста сменит 38-летний Поконьоли , возглавляющий бельгийский «Юнион».

Отмечается, что сегодня тренер не присутствовал на товарищеском матче команды, оставив во главе своего помощника Барта Меерта. Вероятно, Себастьян начнет работу в «Монако » матчем против «Анже» 18 октября в рамках 8-го тура Лиги 1.

Бывший левый защитник, выступавший за «Генк», «АЗ», «Стандард», «Вест Бромвич» «Брайтон», и другие клубы, завершил карьеру в 2021 году, прежде чем перейти на тренерскую работу. Ранее он возглавлял молодежные команды «Юниона » и «Генка», а также сборную Бельгии U18.