Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
Ранее сообщалось, что клуб, за который выступает Александр Головин, готовится отправить Ади Хюттер в отставку по ходу паузы на матчи сборные.
5 октября монегаски сыграли вничью с «Ниццей» (2:2) в матче Лиги 1. Команда не выигрывает на протяжении трех игр подряд – две ничьих и одно поражение.
По данным RMC Sport, 55-летнего специалиста сменит 38-летний Поконьоли, возглавляющий бельгийский «Юнион».
Отмечается, что сегодня тренер не присутствовал на товарищеском матче команды, оставив во главе своего помощника Барта Меерта. Вероятно, Себастьян начнет работу в «Монако» матчем против «Анже» 18 октября в рамках 8-го тура Лиги 1.
Бывший левый защитник, выступавший за «Генк», «АЗ», «Стандард», «Вест Бромвич» «Брайтон», и другие клубы, завершил карьеру в 2021 году, прежде чем перейти на тренерскую работу. Ранее он возглавлял молодежные команды «Юниона» и «Генка», а также сборную Бельгии U18.