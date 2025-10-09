  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
1

Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)

Себастьян Поконьоли может возглавить «Монако».

Ранее сообщалось, что клуб, за который выступает Александр Головин, готовится отправить Ади Хюттер в отставку по ходу паузы на матчи сборные.

5 октября монегаски сыграли вничью с «Ниццей» (2:2) в матче Лиги 1. Команда не выигрывает на протяжении трех игр подряд – две ничьих и одно поражение.

По данным RMC Sport, 55-летнего специалиста сменит 38-летний Поконьоли, возглавляющий бельгийский «Юнион».

Отмечается, что сегодня тренер не присутствовал на товарищеском матче команды, оставив во главе своего помощника Барта Меерта. Вероятно, Себастьян начнет работу в «Монако» матчем против «Анже» 18 октября в рамках 8-го тура Лиги 1.

Бывший левый защитник, выступавший за «Генк», «АЗ», «Стандард», «Вест Бромвич» «Брайтон», и другие клубы, завершил карьеру в 2021 году, прежде чем перейти на тренерскую работу. Ранее он возглавлял молодежные команды «Юниона» и «Генка», а также сборную Бельгии U18.

Как вам дерби?20483 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoАди Хюттер
logoАнже
возможные трансферы
logoСебастьян Поконьоли
logoАлександр Головин
logoвысшая лига Бельгия
logoЮнион
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терзич не возглавит «Монако» – с тренером завершены переговоры. Клуб еще не связывался с Моттой, но он ждет предложений из Серии А
77 октября, 09:57
«Монако» может назначить экс-тренера «Дортмунда» Терзича вместо Хюттера
76 октября, 10:57
«Монако» может уволить Хюттера после 3 матчей без побед. Клуб начал искать нового тренера
506 октября, 08:10
Хюттер про 2:2 с «Ман Сити»: «Монако» недосчитался 6-7 футболистов – могу поздравить команду. Мы заслужили ничью, потому что не сдавались»
12 октября, 03:34
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
66 минут назад
Юрий Семин: «Почему Карпин обязан соглашаться с Дегтяревым? Решение министра спорное, поэтому и мнение у Карпина яркое. В спорах рождается истина»
914 минут назад
Сергей Ташуев: «Хочу взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе. Нужно гнуть свою линию, подбирать игроков – клубу необходимо будет подождать»
1426 минут назад
Маркос Льоренте: «Не смотрю телевизор, не слушаю радио. Это не приносит никакой пользы»
2032 минуты назад
Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»
1846 минут назад
«Спартак» Кострома просматривал игроков, выпуская их на матчи молодежки под чужими фамилиями. Команде присудили три технических поражения (Sport Baza)
2259 минут назад
УЕФА не изменит формат ЛЧ, несмотря на предложения организаторов Суперлиги: «Беседы не принесли результатов»
12сегодня, 13:54
Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»
59сегодня, 13:35Фото
Ташуев о тактике: «Что-то инновационное придумываю сам, не беру ниоткуда. Работаю с 1992-го, сразу начали с прессинга»
48сегодня, 13:21
«Барса» отказалась от Суперлиги, но не делает этого официально, чтобы не платить штраф. Цель клуба – «дать проекту умереть» (COPE)
30сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
11 минут назад
Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
613 минут назад
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
625 минут назад
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
344 минуты назад
Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
857 минут назад
Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
5сегодня, 14:02
Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
сегодня, 14:01
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
6сегодня, 13:28
Шченсны о тер Стегене и «Барсе»: «Я был в такой же ситуации с «Ювентусом» и решил завершить карьеру. Не советую этого Марку, он все понимает и еще многое может привнести в футбол»
4сегодня, 13:12
«Ротор» принимает «Черноморец». Приходите поддержать волгоградцев в домашней игре против новороссийцев!
сегодня, 13:00