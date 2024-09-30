Быков о возможной отмене двойного гражданства в России: «Меня как будто облили холодным душем. Странная инициатива. Что двигает людьми, которые продвигают подобные законы?»

Вячеслав Быков высказался о возможной отмене двойного гражданства в России.

«Этой новостью меня как будто облили холодным душем. Очень странная инициатива, ведь отмена двойного гражданства отразится не только на спортсменах, но и на других – простых гражданах. Не знаю, для чего это делается.

Хотелось бы узнать, по какой причине могут отменить двойное гражданство в России. Разве в этом есть резон?

Мне сложно говорить об этом, но я, скорее всего, отказался бы от швейцарского гражданства в пользу российского. Но пока у меня не вяжется в голове, что происходит.

У меня дети и внуки живут в Швейцарии – они имеют двойное гражданство. Поэтому такие инициативы и решения надо обдумывать. Так просто взять и забрать одно гражданство? Зачем такая инициатива?

Хочется узнать, что двигает людьми, которые продвигают подобные законы? Очень буду ждать объяснение причины», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .