Быков о возможной отмене двойного гражданства в России: «Меня как будто облили холодным душем. Странная инициатива. Что двигает людьми, которые продвигают подобные законы?»
«Этой новостью меня как будто облили холодным душем. Очень странная инициатива, ведь отмена двойного гражданства отразится не только на спортсменах, но и на других – простых гражданах. Не знаю, для чего это делается.
Хотелось бы узнать, по какой причине могут отменить двойное гражданство в России. Разве в этом есть резон?
Мне сложно говорить об этом, но я, скорее всего, отказался бы от швейцарского гражданства в пользу российского. Но пока у меня не вяжется в голове, что происходит.
У меня дети и внуки живут в Швейцарии – они имеют двойное гражданство. Поэтому такие инициативы и решения надо обдумывать. Так просто взять и забрать одно гражданство? Зачем такая инициатива?
Хочется узнать, что двигает людьми, которые продвигают подобные законы? Очень буду ждать объяснение причины», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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