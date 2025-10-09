«Винисиус – ребенок. Ноет весь матч. Парень, это футбол, тут бывают контакты! Чтобы тебя уважали, надо уважать других». Гуиса о вингере «Реала»

Даниэль Гуиса назвал Винисиуса ребенком за его поведение и жалобы.

– Чтобы люди тебя уважали, надо уважать других. Он ребенок.

– Что тебя напрягает в Винисиусе?

– Меня все в нем напрягает. Он ноет целый день, весь матч. Парень, это футбол! Тут бывают контакты. Радуйся, что у судей есть ВАР, – заявил бывший нападающий сборной Испании , «Хетафе» и «Фенербахче» в интервью El Chiringuito.