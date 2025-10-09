«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябрьскую паузу: «Из-за логистических барьеров организовать выезд не удалось. Продолжаем переговоры с разными командами, в том числе европейскими»

«Зенит» не сыграет с «Овьедо» во время октябрьской паузы на матчи сборных.

В начале октября сообщалось , что петербургский клуб вновь рассматривает возможность проведения игры с представителем Ла Лиги в октябре. Утверждалось, что петербуржцы уже начали организационные мероприятия, связанные с возможной поездкой в Испанию.

«Зенит» действительно рассматривал возможность проведения товарищеского матча с командой из топ европейской лиги в октябрьскую паузу на сборные, было получено предварительное согласие и подтверждена готовность провести матч.

К сожалению, по ряду объективных причин и логистических барьеров организовать подобный выезд сейчас не удалось.

При этом мы рассчитываем все же провести международную игру в будущем и продолжаем вести переговоры с разными командами, в том числе и европейскими клубами», – заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Вероятно, теперь «Зенит» сыграет с «Зенитом -2» в рамках игровой тренировки, сообщает «Спорт-Экспресс».