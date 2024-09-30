10 разных хоккеистов «Торпедо» забили голы в матче с «Барысом» – второй случай в истории КХЛ. Первым это сделал «Салават»
Десять разных хоккеистов забили за «Торпедо» в матче против «Барыса».
Команда тренера Игоря Ларионова одержала победу со счетом 10:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Несмотря на десять голов, ни один из хоккеистов нижегородцев не забросил больше одной шайбы – все голы забили разные хоккеисты.
В этом матче отличились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов и Евгений Свечников.
«Торпедо» стало второй такой командой в истории КХЛ
Впервые 10 игроков одной команды отличились в одном матче 31 августа 2017 года, когда «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» (11:3).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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