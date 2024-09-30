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  • 10 разных хоккеистов «Торпедо» забили голы в матче с «Барысом» – второй случай в истории КХЛ. Первым это сделал «Салават»
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10 разных хоккеистов «Торпедо» забили голы в матче с «Барысом» – второй случай в истории КХЛ. Первым это сделал «Салават»

Десять разных хоккеистов забили за «Торпедо» в матче против «Барыса».

Команда тренера Игоря Ларионова одержала победу со счетом 10:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Несмотря на десять голов, ни один из хоккеистов нижегородцев не забросил больше одной шайбы – все голы забили разные хоккеисты.

В этом матче отличились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов и Евгений Свечников.

«Торпедо» стало второй такой командой в истории КХЛ

Впервые 10 игроков одной команды отличились в одном матче 31 августа 2017 года, когда «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» (11:3).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСалават Юлаев
logoТорпедо
logoДмитрий Кагарлицкий
logoКХЛ
logoБарыс
logoЕвгений Свечников
logoМихаил Орлов
logoДенис Почивалов
logoСергей Гончарук
logoВладислав Фирстов
logoНикита Шавин
Михаил Абрамов 1998
logoНикита Артамонов
logoБобби Линч
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