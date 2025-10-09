Шченсны о тер Стегене и «Барсе»: «Я был в такой же ситуации с «Ювентусом» и решил завершить карьеру. Не советую этого Марку, он все понимает и еще многое может привнести в футбол»

Войчех Шченсны высказался о положении Марка-Андре тер Стегена в «Барселоне».

Голкипер каталонцев пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы и перенес еще одну операцию на спине минувшим летом. В этом сезоне было объявлено, что основным вратарем станет подписанный летом Жоан Гарсия . Шченсны выполняет роль второго номера.

«Не думаю, что это приятная ситуация. Я был в такой же ситуации с «Ювентусом » и решил завершить футбольную карьеру. Я не советую этого Марку , потому что он еще многое может привнести в футбол, но, думаю, иногда в этой работе приходится смириться с тем, что некоторые решения могут быть болезненными.

Клуб решил подписать Жоана и получил возможность приобрести игрока мирового уровня, который сможет играть за «Барсу» следующие 15 лет. Должно быть, это расстраивает его, ведь он был очень важным игроком на протяжении стольких лет, но Марк очень умный парень, и я думаю, он понимает. Это решение касается не только настоящего, но и будущего клуба.

Мы много говорили этим летом, и, думаю, он понимает. Сейчас для него самое главное – вернуться в форму, ведь он пропустил весь прошлый год. Сейчас он залечивает старую травму, так что, я уверен, как только он поправится, он сможет внести еще большой вклад в футбол», – сказал Шченсны .