Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Спартаке» в октябре: «Уже согласовано. Рад, что наконец приду в команду с футбольным человеком»
Александр Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке» в октябре.
«У нас был разговор, с академией РФС и «Спартаком» уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное.
Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.
Московский клуб возглавляет Деян Станкович.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
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