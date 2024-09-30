«Пока я буду восстанавливать здоровье, вы можете насладиться нашим катанием в шоу». Косторная сообщила о пропуске части сезона
Косторная выступает в парном фигурном катании с Георгием Куницей.
«Дорогие друзья, не нарушая традиций понедельника – немного грустных новостей.
Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать.В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований.
Но есть и хорошие новости!
Я прохожу реабилитацию и восстанавливаю свое здоровье под наблюдением врачей, которые разрешили определенные нагрузки и пребывание на льду.
Спасибо за вашу поддержку и веру в нас с Гошей. Мы ждем момента, когда сможем встретиться с вами на соревнованиях и показать наши программы в полную силу.
Ну а пока я буду восстанавливать свое здоровье, вы всегда можете насладиться нашим катанием в шоу», – написала Косторная.
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