«Пока я буду восстанавливать здоровье, вы можете насладиться нашим катанием в шоу». Косторная сообщила о пропуске части сезона

Алена Косторная сообщила, что пропустит значительное количество соревнований.

Косторная выступает в парном фигурном катании с Георгием Куницей.

«Дорогие друзья, не нарушая традиций понедельника – немного грустных новостей.

Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований.

Но есть и хорошие новости!

Я прохожу реабилитацию и восстанавливаю свое здоровье под наблюдением врачей, которые разрешили определенные нагрузки и пребывание на льду.

Спасибо за вашу поддержку и веру в нас с Гошей. Мы ждем момента, когда сможем встретиться с вами на соревнованиях и показать наши программы в полную силу.

Ну а пока я буду восстанавливать свое здоровье, вы всегда можете насладиться нашим катанием в шоу», – написала Косторная.