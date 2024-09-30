Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Райян», во вторник «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим»
В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 2-го тура.
В понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет катарский «Аль-Райян», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино сыграет в гостях с «Аль-Васлем» из ОАЭ.
Во вторник «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого встретится на выезде с «Дарул Такзим» из Малайзии, «Аль-Хилаль» Малкома проведет домашний матч с иракской «Аль-Шортой».
Лига чемпионов Азии
Общий этап
2-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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