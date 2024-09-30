Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Райян», во вторник «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим»

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 2-го тура.

В понедельник «Аль-Наср » Криштиану Роналду примет катарский «Аль-Райян », «Аль-Ахли » Роберто Фирмино сыграет в гостях с «Аль-Васлем» из ОАЭ.

Во вторник «Шанхай Шеньхуа » Леонида Слуцкого встретится на выезде с «Дарул Такзим » из Малайзии, «Аль-Хилаль» Малкома проведет домашний матч с иракской «Аль-Шортой».

Лига чемпионов Азии

Общий этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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