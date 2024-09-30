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Тарасова о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «В России футбола просто нет, ничего удивительного. Я принадлежу к большей части населения»

Татьяна Тарасова высказалась о данных ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМ нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу.

В России футбола просто нет», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)

Цифра дня: в 5 раз снизилась доля постоянных болельщиков в России

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoТатьяна Тарасова
logoСборная России по футболу
рейтинги
болельщики
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