Первый канал покажет бой Бивола и Бетербиева в прямом эфире
Первый канал покажет бой Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев в прямом эфире.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
Начало – в 23:30 по московскому времени.
Бивол (23-0) владеет поясом WBA, Бетербиев (20-0) – WBC, WBO и IBF.
Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!
Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс’‘
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