Первый канал покажет бой Бивола и Бетербиева в прямом эфире

Первый канал покажет бой Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев в прямом эфире.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

Начало – в 23:30 по московскому времени.

Бивол (23-0) владеет поясом WBA, Бетербиев (20-0) – WBC, WBO и IBF.

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать