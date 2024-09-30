У Роналду 7 голов в 8 матчах сезона за «Аль-Наср». Криштиану забил в трех играх подряд
Криштиану Роналду забил 7 голов в 8 матчах за «Аль-Наср».
39-летний нападающий отличился в трех играх подряд.
Сегодня португалец забил победный гол «Аль-Райяну» (2:1) в матче Азиатской лиги чемпионов, а до этого реализовал пенальти в матче чемпионата с «Аль-Вахдой» (2:0).
Матч с «Аль-Хазамом» в 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии Роналду пропустил по решению тренера, который предоставил ему отдых.
До этого нападающий забил с одиннадцатиметрового «Аль-Иттифаку» (3:0) в саудовской лиге.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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