Никишин снизил зарплату на 30 млн рублей в СКА на фоне перехода Деанджело. У защитника было 50 млн, стало 20
Зарплата Александра Никишина уменьшилась на 30 миллионов рублей в СКА.
Напомним, что капитан петербургский команды переподписал соглашение с клубом с понижением оклада из-за перехода защитника Энтони Деанджело.
По информации «Спорт-Экспресса», если прежде зарплата Александра Никишина составляла 50 миллионов рублей, то сейчас снизилась до 20 миллионов.
Добавим, что в межсезонье нападающий СКА Арсений Грицюк пошел на понижение зарплаты до 12 миллионов с 60, в том числе на фоне перехода Евгения Кузнецова.
Никишин ранее объяснял, что с учетом бонусов может заработать «больше, чем за 5 лет».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости