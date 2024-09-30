Никишин снизил зарплату на 30 млн рублей в СКА на фоне перехода Деанджело. У защитника было 50 млн, стало 20

Зарплата Александра Никишина уменьшилась на 30 миллионов рублей в СКА.

Напомним, что капитан петербургский команды переподписал соглашение с клубом с понижением оклада из-за перехода защитника Энтони Деанджело .

По информации «Спорт-Экспресса », если прежде зарплата Александра Никишина составляла 50 миллионов рублей, то сейчас снизилась до 20 миллионов.

Добавим, что в межсезонье нападающий СКА Арсений Грицюк пошел на понижение зарплаты до 12 миллионов с 60, в том числе на фоне перехода Евгения Кузнецова.

Никишин ранее объяснял , что с учетом бонусов может заработать «больше, чем за 5 лет».