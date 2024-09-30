Губернатор Херсонской области попросил Путина включить клубы Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсона в турниры России

Губернатор Херсонской области обсудил с Владимиром Путиным футбол в регионе.

Владимир Сальдо сообщил президенту, что футбольные команды ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма пока не принимают участие в общероссийских соревнованиях, и попросил помочь с решением этого вопроса.

«Если можно, обращусь с просьбой. Наши команды, Крым у нас и четыре наших новых субъекта, пока что не принимают участия в общероссийских соревнованиях по футболу.

Очевидно, там есть какие-то правила, но если можно уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу...» – сказал Сальдо в беседе с Путиным в режиме видеосвязи.

Отметим, что клубы из Крыма уже играют в российских соревнованиях. «Севастополь » и «Рубин » Ялта выступают в LEON Второй лиге Б.