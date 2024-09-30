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«Я не уйду. Не дождутся, суки!» Перес выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне слухов

Перес отреагировал цитатой из фильма на возможный уход.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес опубликовал эпизод картины «Волк с Уолл-стрит» с брокером Джорданом Белфортом, который объявляет, что не покинет собственную компанию.

В русской озвучке герой Леонардо ди Каприо говорит:

«Я не уйду. Я не уйду. Не дождутся, суки!»

«Извините», – подписал пост Перес, добавив несколько смеющихся эмодзи.

Ранее журналист Джо Сейвард сообщил, что об уходе Серхио из «Ред Булл» могут объявить на Гран-при Мехико.

Серхио Перес: «Всю гонку просидел позади Хюлькенберга, это катастрофа»

Серхио Перес: «Ничего не мог сделать с болидом «Ред Булл» в последние 6 месяцев, думал только о том, что можно попасть в аварию в любой момент»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Серхио Переса
возможные переходы
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Джо Сейвард
logoГран-при Мексики
брань
фильмы
контент
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