«Я не уйду. Не дождутся, суки!» Перес выложил фрагмент фильма «Волк с Уолл-стрит» на фоне слухов
Перес отреагировал цитатой из фильма на возможный уход.
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес опубликовал эпизод картины «Волк с Уолл-стрит» с брокером Джорданом Белфортом, который объявляет, что не покинет собственную компанию.
В русской озвучке герой Леонардо ди Каприо говорит:
«Я не уйду. Я не уйду. Не дождутся, суки!»
«Извините», – подписал пост Перес, добавив несколько смеющихся эмодзи.
Ранее журналист Джо Сейвард сообщил, что об уходе Серхио из «Ред Булл» могут объявить на Гран-при Мехико.
Серхио Перес: «Всю гонку просидел позади Хюлькенберга, это катастрофа»
Серхио Перес: «Ничего не мог сделать с болидом «Ред Булл» в последние 6 месяцев, думал только о том, что можно попасть в аварию в любой момент»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Серхио Переса
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