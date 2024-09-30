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  • Мама Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали»
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Мама Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали»

Мама фигуристки Парсеговой заявила, что над их семьей «устроили судилище».

В мае 2023 года Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки. 

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

Накануне на телеканале «Звезда» вышел выпуск ток-шоу «Фетисов» с участием фигуристки и ее мамы. 

«Пришла с ребенком на шоу, не пожалев детскую психику»: пишут уважаемые болельщики АП. 

Ребят, не пожалела психику моего ребенка сторона истца, которая устроила судилище над моей семьей совместно с уважаемой Екатериной Давыдовой, на которую моя дочь на протяжении года работала в итоге абсолютно бесплатно!

Мою несовершеннолетнюю дочь использовали бесплатной моделью (с последующей рекламой в ее личных соцсетях), наряду с ней привлекались дети из баз модельных агентств, которые получали почасовую оплату, Арина не получила от этого «сотрудничества» ни копейки, поэтому судились – да, со мной, а зарплату за весь период сотрудничества, которую Арина зарабатывала для оплаты обучения в частной академии, забрали у моего ребенка.

А тем, кого все же сильно штормит на эту тему, предлагаю эксперимент:

Берете своего ребенка и на протяжении года катаете его из области через всю Москву на 10-часовые съемки, отодвигая в эти дни семью, других детей или, не дай Бог, больного мужа, учебу, тренировки на второй план, разумеется, сами оплачиваете все транспортные расходы, парковки в центре и штрафы, если не повезло. И самое главное, делать это абсолютно бесплатно. Потом возвращаетесь сюда и делитесь эмоциями в комментариях.

В программу «Фетисов» пошли вместе по приглашению, для того, чтобы Арина рассказала, что с ней все в порядке, а не плакать, не волнуйтесь.

А также уважаемые гости программы подняли тему невозможности подобных контрактов в детском спорте на нашем примере. Говорили не только о фигурном катании, но и о других видах спорта.

Очень хочется, чтоб такие же, как и я, юридически неграмотные родители, не попадали в такие ситуации, поэтому и говорим об этом...

Не повторяйте наших ошибок, привлекайте юристов, изучайте... И обязательно держите свои экземпляры договоров у себя!

Какое следующее шоу, интересуются поклонники стороны истца? Пригласили на «СуперНиндзя Дети» на СТС, но мы, к сожалению, откажемся, не проходим по срокам и местоположению съемок 😉» – написала Наталия Парсегова в соцсети.

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Арины Парсеговой в соцсети
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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