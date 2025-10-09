«Барса» отказалась от Суперлиги, но не делает этого официально, чтобы не платить штраф. Цель клуба – «дать проекту умереть» (COPE)

«Барселона» больше не поддерживает Суперлигу Европы.

Ранее сообщалось , что каталонцы собираются выйти из проекта, так как клубу понравились изменения в формате Лиги чемпионов.

По данным COPE, «Барса» уже отказалась от проекта Суперлиги , но не может сделать это официально.

«Единственная причина, по которой «Барса» не может официально объявить о своем выходе из Суперлиги прямо сейчас, как это сделали другие клубы, – значительные финансовые штрафы, которые ей придется заплатить в случае выхода из [компании-организатора] А22.

Другие вышедшие из проекта клубы сделали это вовремя, «Барса» – нет. Учитывая текущее положение клуба, «Барсе» нецелесообразно ввязываться в судебное разбирательство.

Цель «Барсы» – позволить проекту умереть. «Барса» понимает, что проект с двумя клубами на всю Европу не будет развиваться, и, как только они смогут покинуть Суперлигу по юридическим причинам, «Барса» и Лапорта уйдут», – сообщил журналист Исаак Футо.