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  • Пекин (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Алькарасом, Медведев – с Коболли, Синнер встретится с Лехечкой
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Пекин (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Алькарасом, Медведев – с Коболли, Синнер встретится с Лехечкой

Карен Хачанов сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале в Пекине.

Даниил Медведев встретится с Флавио Коболли.

Сетка здесь.

China Open

Пекин, Китай

26 сентября – 2 октября 2024

ATP 500

Призовой фонд – 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
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