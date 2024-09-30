Роналду забил 904-й гол в карьере – победный «Аль-Райяну» в азиатской ЛЧ
Криштиану Роналду забил 904-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Райяна» во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес своей команде победу (2:1).
Это 772-й мяч Роналду на клубном уровне. Статистику 39-летнего португальца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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