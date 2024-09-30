Роналду забил 904-й гол в карьере – победный «Аль-Райяну» в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду забил 904-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » поразил ворота «Аль-Райяна » во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес своей команде победу (2:1).

Это 772-й мяч Роналду на клубном уровне. Статистику 39-летнего португальца можно найти здесь .