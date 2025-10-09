«Аль-Иттихад» Бензема предлагал 30 млн евро за Батракова и зарплату 5 млн плюс бонусы. «Локомотив» и игрок отказали («Мутко против»)
Алексей Батраков отказался от трансфера в «Аль-Иттихад».
Клуб, за который выступает Карим Бензема, предлагал за полузащитника 30 млн евро и бонусы. Однако «Локомотив» и футболист отказались от возможной сделки, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Утверждается, что Батракову предлагали зарплату в 5 млн евро плюс бонусы.
Ранее спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов рассказывал о предложении из Саудовской Аравии на сумму более 30 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
