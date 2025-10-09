  • Спортс
57

Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Это ненормально. Раньше я не видел в небе такого. Тысячи людей благодарят меня за то, что я обнародовал эту информацию»

Маркос Льоренте высказался о теории заговора про самолеты.

Полузащитник «Атлетико» – сторонник теории заговора о химиотрассах, согласно которой из самолетов тайно распыляют некие «химикаты». Никаких доказательств этой теории нет. Недавно Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе.

«Это ненормально. Тысячи людей пишут мне, благодарят за то, что я обнародовал эту информацию. Раньше я не видел в небе такого. Не только я говорю об этом.

Но я не знаю, что это такое. Критика меня давно не задевает», – заявил Льоренте.

Маркос Льоренте верит в теории заговора. Чего-чего?

Источник: El Desmarque
5418 сентября, 10:19Фото
