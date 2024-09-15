«Зенит» обыграл ЦСКА, Батраков – лидер РПЛ по «гол+пас», хет-трик Кейна и дубль Холанда, победы «Реала», «МЮ» и «Милана», мощное возвращение Месси, поул Леклера, прокаты сборной России и другие новости
1. В субботу в МИР РПЛ «Зенит» победил ЦСКА в гостях (1:0) благодаря очередному голу Гонду, а Александр Соболев отыграл 60 минут. «Локомотив» обыграл «Оренбург» (4:2), Батраков сделал дубль и обошел Глушенкова по «гол+пас». Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Ростовом» (2:0), а «Факел» и «Пари НН» обошлись без голов.
2. «Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад» в гостях (2:0), Винисиус и Мбаппе забили с пенальти. Мадридцы впервые пробили 4 пенальти в 5 турах Ла Лиги.
3. В АПЛ «МЮ» обыграл «Саутгемптон» (3:0, Онана отбил пенальти), «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» (2:1) благодаря дублю Холанда, «Ливерпуль» впервые проиграл при Слоте – дома «Ноттингем Форест» (0:1), а «Челси» на 86-й вырвал победу над «Борнмутом» (1:0).
4. Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл поул в квалификации Гран-при Азербайджана-2024, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й.
5. КХЛ. «Спартак» обыграл «Торпедо», «Ак Барс» победил «Металлург», ЦСКА уступил «Северстали», «Автомобилист» разгромил «Салават» – уфимцы потерпели первое поражение в сезоне.
6. Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Муравьева, Акатьева, Петросян, Горбачева, Яметова, Синицына показали короткие программы. Только одна фигуристка из девяти – Анна Фролова – справилась с каскадом. С короткими программами выступили Гуменник, Игнатов, Самсонов, Семененко, Алиев, Мозалев, Кондратюк. Спортивные пары также показали короткие программы.
Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Хавронина и Нарижный выступили с ритм-танцами.
7. В Серии А «Ювентус» сыграл 0:0 второй матч подряд – с «Эмполи», а «Милан» прихлопнул «Венецию» (4:0), забив все 4 гола к 29-й минуте.
Хет-трик Харри Кейна принес «Баварии» победу над «Хольштайн Киль» (6:1). Кейн набрал 50 (40+10) очков в Бундеслиге за 35 матчей – быстрее всех за время сбора статистики, побив рекорд Холанда. «Байер» победил «Хоффенхайм» на выезде (4:1).
В Лиге 1 «ПСЖ» победил «Брест» благодаря дублю Дембеле (3:1), а «Монако» Алекандра Головина разгромил «Осер» (3:0).
8. Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА обыграл УНИКС в финале и стал победителем турнира, «Зенит» победил «Црвену Звезду» в матче за бронзу.
9. Летний биатлон. Чемпионат России. Петр Пащенко победил в спринте, Поршнев – 2-й, Емерхонов – 3-й, Бажин – 4-й. Виктория Сливко выиграла женскую гонку, Дербушева – 2-я, Каплина – 3-я
10. Англии может грозить отстранение от домашнего Евро-2028 и других турниров УЕФА из-за появления независимого регулятора в лигах. Это считают вмешательством государства.
11. МЛС. «Атланта» Миранчука проиграла «Нэшвиллу» (0:2, россиянин вновь без результативных действий), «Интер Майами» победил «Филадельфию» (3:1) благодаря 2+1 от вернувшегося после травмы Месси.
12. Виллиан Жозе из-за травмы не сыграет с махачкалинским «Динамо». У форварда «Спартака» нет голов и ассистов в 6 матчах.
13. «Реал» отменил концерты на «Бернабеу» с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума.
14. Сборная России заняла третье место на V Всемирных играх кочевников.
Цитаты дня.
Медведев о Венделе и Клаудиньо: «Могут ли муж или жена уйти из семьи? Такая возможность всегда есть. Но никаких обращений в «Зенит» по игрокам не было»
«Стоит ждать снятия с «Сити» от 60 до 100 очков, чтобы клуб вылетел из АПЛ, если вину по всем 115 нарушениям докажут. Наказание должно быть суровым». Финансовый эксперт Магуайр о «горожанах»
Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо, коснувшегося ее груди: «5 лет я боялась и стыдилась – теперь правда победила. Мальчик должен думать, прежде чем задрать девочке юбку или сдернуть лифчик»
Брейдо о стычке Алипа и Мойзеса: «Эпизод заставляет задуматься о качествах Нуралы. Зачем прыгать на лежащего игрока и хватать за шею? Что диктовало такое поведение?»
Крикунов о Кузнецове в СКА: «Сейчас нет глобальной разницы между НХЛ и КХЛ. Не надо думать, что приедет какой-то джокер и всех «разденет». Даже Макдэвид или Маккиннон не сразу
Жемалетдинов об игроках «Зенита»: «Они всегда падают после каждого прикосновения, что удивляться? Такой немного женский футбол»
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