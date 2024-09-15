У Миранчука нет голевых действий после 3 матчей в МЛС. Против «Нэшвилла» у хавбека «Атланты» 0,11 по xG, 1 удар в створ, 83% точных передач

У Алексея Миранчука нет результативных действий после трех матчей в МЛС.

Сегодня хавбек «Атланта Юнайтед » провел всю игру против «Нэшвилла » (0:2).

За 90 минут россиянин нанес 2 удара по воротам (1 – в створ), сделал 29 точных передач (82,9%), 1 кросс, показатель xG – 0,11.

Миранчук дебютировал в МЛС 25 августа в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Также он принимал участие в игре с «Шарлотт» (1:0).