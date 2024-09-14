«Салават» проиграл «Автомобилисту» – 1:6. Это первое поражение уфимцев в сезоне
«Автомобилист» разгромил «Салават» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В Екатеринбурге хозяева льда победили со счетом 6:1.
Это поражение стало первым для «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне. До этого команда Виктора Козлова одержала три победы: над «Ак Барсом» (5:3), «Трактором» (2:1 Б) и «Автомобилистом» (5:3). Команда Николая Заварухина смогла победить после двух поражений подряд.
«Автомобилист» идет вторым в таблице Восточной конференции, набрав 6 очков в 5 матчах. «Салават» идет 4-м, имея те же 6 баллов.
Следующий матч уральцы проведут с «Барысом», уфимцы сыграют с «Авангардом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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