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«Салават» проиграл «Автомобилисту» – 1:6. Это первое поражение уфимцев в сезоне

«Автомобилист» разгромил «Салават» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В Екатеринбурге хозяева льда победили со счетом 6:1.

Это поражение стало первым для «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне. До этого команда Виктора Козлова одержала три победы: над «Ак Барсом» (5:3), «Трактором» (2:1 Б) и «Автомобилистом» (5:3). Команда Николая Заварухина смогла победить после двух поражений подряд.

«Автомобилист» идет вторым в таблице Восточной конференции, набрав 6 очков в 5 матчах. «Салават» идет 4-м, имея те же 6 баллов.

Следующий матч уральцы проведут с «Барысом», уфимцы сыграют с «Авангардом».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
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