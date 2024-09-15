Месси набрал 2+1 в 1-м матче после травмы – против «Филадельфии». Лео не играл с июля
Лионель Месси сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Филадельфией» (3:1).
Форвард «Интер Майами» совершил результативные действия в первой же игре после травмы, он не выходил на поле с июля.
Всего в 13 матчах сезона МЛС на счету аргентинца 14 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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