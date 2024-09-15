Месси набрал 2+1 в 1-м матче после травмы – против «Филадельфии». Лео не играл с июля

Лионель Месси сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Филадельфией» (3:1).

Форвард «Интер Майами » совершил результативные действия в первой же игре после травмы, он не выходил на поле с июля.

Всего в 13 матчах сезона МЛС на счету аргентинца 14 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь .