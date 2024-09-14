Брейдо о стычке Алипа и Мойзеса: «Эпизод заставляет задуматься о качествах Нуралы. Зачем прыгать на лежащего игрока и хватать за шею? Что диктовало такое поведение?»
Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.
На 81-й минуте на поле произошла стычка после грубого подката Алипа под защитника ЦСКА Мойзеса.
– Как оцените поведение Алипа в эпизоде с Мойзесом? Кажется, что Алип за такую агрессию и провокацию заслуживал красную карточку.
– К сожалению, история взаимоотношения с Алипом у нас началась еще весной, когда жуткую травму получил Слава Тороп. Тогда мы не поддержали футбольную общественность, согласившись с тезисом, что столкновение могло нести случайный игровой характер. Однако сегодняшний эпизод заставляет нас задуматься о качествах человека.
Зачем после незафиксированного фола со своей стороны буквально прыгать на лежащего Мойзеса и хватать его за шею? Что диктовало такое поведение? И, кстати, только эта провокация привела к остановке матча на несколько минут. Арбитр никак не отреагировал, если, конечно, не считать реакцией компенсацию 4 минут к матчу – это позабавило всех в нашей команде, – сказал директор по коммуникациям ЦСКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий