Судьи отменили 2 гола Энцо «Барселоне» в 1-м тайме – из-за игры Фофана рукой и офсайда у Чалобы
Судьи отменили два гола Энцо Фернандеса «Барселоне».
Два гола полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса в матче с «Барселоной» были отменены.
Аргентинский футболист забил два мяча в первом тайме матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На 4-й минуте Фернандес поразил ворота соперника из пределов вратарской площади после розыгрыша углового, но гол был отменен – отдавший результативную передачу Уэсли Фофана подыграл себе рукой.
На 23-й минуте Энцо отправил мяч в сетку после подачи Эстевао со штрафного, но и этот гол не был засчитан – ассистент главного арбитра Славко Винчича поднял флажок, решив, что Трево Чалоба находился в офсайде и активно участвовал в эпизоде. ВАР не стал вмешиваться.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ливерпуль» должен уволить Слота?18357 голосов
Да
Нет, это просто трудный период
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости