Судьи отменили 2 гола Энцо «Барселоне» в 1-м тайме – из-за игры Фофана рукой и офсайда у Чалобы

Судьи отменили два гола Энцо Фернандеса «Барселоне».

Два гола полузащитника «Челси » Энцо Фернандеса в матче с «Барселоной» были отменены.

Аргентинский футболист забил два мяча в первом тайме матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На 4-й минуте Фернандес поразил ворота соперника из пределов вратарской площади после розыгрыша углового, но гол был отменен – отдавший результативную передачу Уэсли Фофана подыграл себе рукой.

На 23-й минуте Энцо отправил мяч в сетку после подачи Эстевао со штрафного, но и этот гол не был засчитан – ассистент главного арбитра Славко Винчича поднял флажок, решив, что Трево Чалоба находился в офсайде и активно участвовал в эпизоде. ВАР не стал вмешиваться.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.