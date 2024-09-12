Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Хавронина и Нарижный выступят с ритм-танцами
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
14 сентября
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:55 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
4. Анна Щербакова – Егор Гончаров
5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
6. Александра Степанова – Иван Букин
7. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
8. Анна Коломенская – Артем Фролов
9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
11. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Опубликовано: Полина Лоцик
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