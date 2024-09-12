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Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Хавронина и Нарижный выступят с ритм-танцами

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

14 сентября

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17:55 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

2. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

4. Анна Щербакова – Егор Гончаров

5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

6. Александра Степанова – Иван Букин

7. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

8. Анна Коломенская – Артем Фролов

9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

11. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Опубликовано: Полина Лоцик
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕгор Базин
logoМаксим Некрасов
Артем Фролов
logoЕлизавета Худайбердиева
logoконтрольные прокаты
logoДевид Нарижный
logoСофья Тютюнина
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
logoВасилиса Кагановская
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
Анна Коломенская
Матвей Грачев
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