Араухо получил две желтые в первом тайме матча с «Челси» – за споры с судьей и фол на Кукурелье
«Барселона» осталась в меньшинстве в матче с «Челси».
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил красную карточку в матче с «Челси» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1, перерыв).
На 31-й минуте уругваец получил первую желтую карточку – за спор с судьей Славко Винчичем после падения Ламина Ямаля в результате контакта с Марком Кукурельей.
На 44-й минуте капитан «блауграны» заработал второе предупреждение и был удален – он сбил Кукурелью.
