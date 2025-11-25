Левандовски отказался от перехода в «Фенербахче» в январе. Форвард хочет остаться в «Барсе» как минимум до лета (Флориан Плеттенберг)

Роберт Левандовски не перейдет в «Фенербахче» зимой.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отказался от перехода в «Фенербахче» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось , что турецкий клуб предложил 37-летнему футболисту контракт на 1,5 года.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Фенербахче » был заинтересован в том, чтобы подписать игрока в январе, но сам поляк отказался от такого варианта. Он хочет остаться в своей нынешней команде как минимум до лета.

Контракт Левандовского с «блауграной» действует до конца этого сезона. Решение относительно будущего форварда еще не принято.