Летний биатлон. Чемпионат России. Резцова, Миронова, Сливко, Анастасия Шевченко, Халили, Казакевич, Дербушева, Наталия Шевченко выступят в спринте
14 сентября на ЧР по летнему биатлону женщины пробегут спринтерскую гонку.
Альфа-Банк Чемпионат России
Красноярск
Женщины
Спринт
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Кира Дюжева
13. Кристина Резцова
18. Полина Шевнина
25. Любовь Калинина
29. Полина Плюснина
31. Анастасия Гришина
32. Виктория Сливко
38. Анастасия Халили
44. Ирина Казакевич
45. Тамара Дербушева
51. Алина Кудисова
54. Наталия Шевченко
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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