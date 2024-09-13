Летний биатлон. Чемпионат России. Резцова, Миронова, Сливко, Анастасия Шевченко, Халили, Казакевич, Дербушева, Наталия Шевченко выступят в спринте

14 сентября на ЧР по летнему биатлону женщины пробегут спринтерскую гонку.

Альфа-Банк Чемпионат России

Красноярск

Женщины

Спринт

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

2. Кира Дюжева

6. Валерия Каюмова

13. Кристина Резцова

18. Полина Шевнина

20. Светлана Миронова

25. Любовь Калинина

29. Полина Плюснина

31. Анастасия Гришина

32. Виктория Сливко

36. Анастасия Шевченко

38. Анастасия Халили

40. Анастасия Егорова

44. Ирина Казакевич

45. Тамара Дербушева

50. Ульяна Нигматуллина

51. Алина Кудисова

54. Наталия Шевченко