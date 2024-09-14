  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
20

Сборная России заняла третье место на V Всемирных играх кочевников

Российские спортсмены заняли 3-е место в общем зачете на V Всемирных играх кочевников.

Игры прошли в Астане, участие в них приняли более двух тысяч спортсменов из 79 стран.

Соревнования проводились по 21 виду спорта, в том числе по борьбе, скачкам и стрельбе из лука. 

В состав сборной России вошли более 150 спортсменов. Россияне завоевали 49 наград (12-12-25). 

Победу в командном зачете одержал Казахстан (43-34-37), на втором месте – сборная Киргизии (19-21-25). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Минспорт РФ
logoстрельба из лука
logoсборная России по борьбе
Рекомендуем
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаин Лопес: «Я вдохновлялся успехами Карелина и всегда говорил: «Должен достичь уровня Александра или даже превзойти»
10 сентября, 08:16
Лопес о неучастии российских борцов в Олимпиаде-2024: «Это несправедливо: нельзя мешать политику и спорт»
110 сентября, 08:10
Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков не планирует уходить из борьбы
16 сентября, 08:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Михаин Лопес: «Я вдохновлялся успехами Карелина и всегда говорил: «Должен достичь уровня Александра или даже превзойти»
10 сентября, 08:16
Лопес о неучастии российских борцов в Олимпиаде-2024: «Это несправедливо: нельзя мешать политику и спорт»
110 сентября, 08:10
«Думаю, Господь отвел нас. Для меня этой Олимпиады не было». Мамиашвили о Париже-2024
468 сентября, 16:35
Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков не планирует уходить из борьбы
16 сентября, 08:13
Александр Карелин: «Медведь был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно. Он был ориентиром для нас»
2 сентября, 20:16
Александр Лукашенко: «В памяти белорусского народа Медведь навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма»
2 сентября, 11:05
Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь. Ему было 86 лет
132 сентября, 07:48
Победителю Олимпиады-2024 Тажудинову, выступавшему за Бахрейн, подарили квартиру в Махачкале и породистых скакунов
329 августа, 19:51
Лопес о сравнениях с Карелиным: «Сравнить двух людей такого уровня невозможно. Мы родились ради того, чтобы творить историю»
29 августа, 18:34
Михаин Лопес: «У меня было очень много весогонок, это меня сильно утомило. Если бы не было сгонки, я бы выступил на Олимпиаде еще раз»
29 августа, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Олеся Журавлева завоевала две золотые медали на чемпионате России по спортивной борьбе
28 июля, 17:55
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27
Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»
13 февраля 2023, 06:47
Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»
127 января 2023, 17:22
Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»
226 января 2023, 14:01