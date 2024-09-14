Сборная России заняла третье место на V Всемирных играх кочевников

Российские спортсмены заняли 3-е место в общем зачете на V Всемирных играх кочевников.

Игры прошли в Астане, участие в них приняли более двух тысяч спортсменов из 79 стран.

Соревнования проводились по 21 виду спорта, в том числе по борьбе, скачкам и стрельбе из лука.

В состав сборной России вошли более 150 спортсменов. Россияне завоевали 49 наград (12-12-25).

Победу в командном зачете одержал Казахстан (43-34-37), на втором месте – сборная Киргизии (19-21-25).