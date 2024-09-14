Сборная России заняла третье место на V Всемирных играх кочевников
Российские спортсмены заняли 3-е место в общем зачете на V Всемирных играх кочевников.
Игры прошли в Астане, участие в них приняли более двух тысяч спортсменов из 79 стран.
Соревнования проводились по 21 виду спорта, в том числе по борьбе, скачкам и стрельбе из лука.
В состав сборной России вошли более 150 спортсменов. Россияне завоевали 49 наград (12-12-25).
Победу в командном зачете одержал Казахстан (43-34-37), на втором месте – сборная Киргизии (19-21-25).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Минспорт РФ
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