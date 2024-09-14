Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и УНИКС сыграют в финале, «Црвена Звезда» и «Зенит» поборются за 3-е место
Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ.
В последний игровой день московский ЦСКА и казанский УНИКС сыграют в финале, сербская «Црвена Звезда» и санкт-петербургский «Зенит» поборются за 3-е место.
В матче за 5-ю строчку краснодарский «Локомотив-Кубань» сойдется с турецким «Бешикташем».
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
Плей-офф
Матч за 5-е место
Локомотив-Кубань Россия – Бешикташ Турция
14 сентября. 13:00
Матч за 3-е место
Црвена Звезда Сербия – Зенит Россия
14 сентября. 16:00
Финал
ЦСКА Россия – УНИКС Россия
14 сентября. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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