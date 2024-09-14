Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и УНИКС сыграют в финале, «Црвена Звезда» и «Зенит» поборются за 3-е место

Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ.

В последний игровой день московский ЦСКА и казанский УНИКС сыграют в финале, сербская «Црвена Звезда» и санкт-петербургский «Зенит» поборются за 3-е место.

В матче за 5-ю строчку краснодарский «Локомотив-Кубань» сойдется с турецким «Бешикташем».

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Москва

Плей-офф

Матч за 5-е место

Локомотив-Кубань Россия – Бешикташ Турция

14 сентября. 13:00

Матч за 3-е место

Црвена Звезда Сербия – Зенит Россия

14 сентября. 16:00

Финал

ЦСКА Россия – УНИКС Россия

14 сентября. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.