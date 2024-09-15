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  • Канело единогласным решением судей победил Берлангу в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе
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Канело единогласным решением судей победил Берлангу в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошел вечер бокса, который возглавил поединок за титулы WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе между Саулем Альваресом (62-2-2) и Эдгаром Берлангой (22-1).

Канело победил единогласным решением судей (117-110, 118-109, 118-109).

В третьем раунде Берланга побывал в нокдауне.

Вечер бокса в Лас-Вегасе: Альварес − Берланга, Лара − Гарсия и другие бои

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports’‘
logoСауль Альварес
logoбокс
logoЭдгар Берланга
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