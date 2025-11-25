Федун продал «Лукойлу» свою долю в компании – почти 10%. Рыночная стоимость – 7 млрд долларов (Reuters)
Леонид Федун продал свою долю «Лукойла».
Бывший вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун продал свою долю в компании, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Покупателем доли, составлявшей примерно 10%, выступил сам «Лукойл». Рыночная стоимость проданных ценных бумаг оценивается примерно в 7 млрд долларов.
По сведениям источника, экс-президент «Спартака» решил отказаться от российских активов, поскольку является резидентом Монако.
«Лукойл» владеет «Спартаком».
Федун приобрел виллу за 87 млн евро на Лазурном Берегу (Nice Matin)
