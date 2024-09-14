Вечер бокса в Лас-Вегасе: Альварес − Берланга, Лара − Гарсия и другие бои
В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок за титулы WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе между Саулем Альваресом (61-2-2) и Эдгаром Берлангой (22-0).
В соглавном бою подерутся Эрисланди Лара (30-3-3) и Дэнни Гарсия (37-3).
Другие бои турнира:
Калеб Плант (22-2) − Тревор Маккамби (28-0);
Стивен Фултон (21-1) − Карлос Кастро (30-2);
Роландо Ромеро (15-2) − Мануэль Хаймес (16-1-1).
Официальной трансляции турнира в России не будет. Ориентировочное начало главного боя в 06:30 по мск.
Канело Альварес оказался легче Берланги перед боем в Лас-Вегасе
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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