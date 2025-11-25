В раздевалке «Реала» «чувствуется пессимизм» после 2:2 с «Эльче». Один из источников в клубе назвал команду «катастрофой» (The Athletic)

В «Реале» рассказали о плохом эмоциональном состоянии команды.

The Athletic пообщался с несколькими источниками, близкими к «Реалу» (все попросили не называть их имена), чтобы выяснить атмосферу внутри команды после ничьей с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги.

Один из источников в тренерском штабе сказал сайту: «В воздухе ощущается пессимизм. В начале сезона было много энтузиазма, но теперь это, похоже, оборачивается против нас. Быстрого результата почти никогда не бывает, а в этом клубе уровень ожиданий просто чудовищный».

Другой источник, близкий к нескольким игрокам основы, сказал: «Эта команда – катастрофа».

Еще несколько источников, близких к первой команде, сообщили, что несколько «тяжеловесов» «Реала» яростно отреагировали на результат в Эльче.

Другой источник, близкий к тренерам клуба, отметил, что команде нужно научиться лучше управлять темпом игры.