Шевченко единогласным решением победила Грассо на UFC 306 и вернула чемпионский титул в наилегчайшем весе

В Лас-Вегасе на UFC 306 прошел титульный бой в женском наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко .

Шевченко победила единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и вернула пояс чемпионки наилегчайшего дивизиона.

Это третий бой между спортсменками: в первом Грассо победила удушающим, второй завершился вничью.

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