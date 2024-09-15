Шевченко единогласным решением победила Грассо на UFC 306 и вернула чемпионский титул в наилегчайшем весе
В Лас-Вегасе на UFC 306 прошел титульный бой в женском наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.
Шевченко победила единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и вернула пояс чемпионки наилегчайшего дивизиона.
Это третий бой между спортсменками: в первом Грассо победила удушающим, второй завершился вничью.
UFC 306: О’Мэлли – Двалишвили, Грассо – Шевченко и другие бои
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports’‘
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