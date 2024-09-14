Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация начнется в 15:00

В субботу, 14 сентября, в Баку состоится квалификация к 17-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Азербайджана. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Азербайджана

Баку

14 сентября 2024 года

Квалификация