Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация начнется в 15:00
В субботу, 14 сентября, в Баку состоится квалификация к 17-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Азербайджана. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Баку
14 сентября 2024 года
Квалификация
Опубликовал: Михаил Ширяев
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