Мяч от пятки Кунде залетел в ворота «Барсы» после прострела Кукурельи. ВАР смотрел офсайд у игрока «Челси» и засчитал гол

Жюль Кунде забил в свои ворота в матче с «Челси».

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота на 27-й минуте игры общего этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:1, первый тайм).

Во время прострела защитника лондонцев Марка Кукурельи Кунде и форвард каталонцев Ферран Торрес не сориентировались во вратарской, помешав друг другу, и мяч от пятки француза залетел в ворота гостей.

ВАР изучил эпизод на предмет возможного офсайда у Кукурельи и подтвердил решение судьи Славко Винчича о взятии ворот.

Изображение: кадры из трансляции TNT Sports