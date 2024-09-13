Летний биатлон. Чемпионат России. Цветков, Поршнев, Пащенко, Вьюхин, Поварницын, Томшин, Иродов, Бабиков пробегут спринт

14 сентября на ЧР по летнему биатлону мужчины пробегут спринтерскую гонку.

Альфа-Банк Чемпионат России

Красноярск

Мужчины

Спринт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

5. Кирилл Стрельцов

6. Евгений Емерхонов

9. Александр Бектуганов

10. Вадим Истамгулов

13. Максим Цветков

15. Никита Поршнев

16. Дмитрий Иванов

20. Иван Колотов

21. Петр Пащенко

26. Андрей Вьюхин

28. Рустам Каюмов

29. Алексей Вагин

30. Александр Поварницын

33. Василий Томшин

35. Леонид Кульгускин

40. Александр Корнев

46. Денис Иродов

54. Антон Бабиков

56. Кирилл Бажин