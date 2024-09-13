  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Летний биатлон. Чемпионат России. Цветков, Поршнев, Пащенко, Вьюхин, Поварницын, Томшин, Иродов, Бабиков пробегут спринт
0

Летний биатлон. Чемпионат России. Цветков, Поршнев, Пащенко, Вьюхин, Поварницын, Томшин, Иродов, Бабиков пробегут спринт

14 сентября на ЧР по летнему биатлону мужчины пробегут спринтерскую гонку.

Альфа-Банк Чемпионат России

Красноярск 

Мужчины

Спринт 

Начало9:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

5. Кирилл Стрельцов 

6. Евгений Емерхонов 

9. Александр Бектуганов 

10. Вадим Истамгулов 

13. Максим Цветков 

15. Никита Поршнев 

16. Дмитрий Иванов 

20. Иван Колотов 

21. Петр Пащенко 

26. Андрей Вьюхин 

28. Рустам Каюмов 

29. Алексей Вагин 

30. Александр Поварницын 

33. Василий Томшин 

35. Леонид Кульгускин 

40. Александр Корнев 

46. Денис Иродов 

54. Антон Бабиков 

56. Кирилл Бажин 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
чемпионат России
спринт
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
logoКирилл Стрельцов
Дмитрий Иванов
logoНикита Поршнев
logoВасилий Томшин
Андрей Вьюхин
Рустам Каюмов
Вадим Истамгулов
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Иван Колотов
Алексей Вагин
Александр Корнев
Александр Бектуганов
Денис Иродов
Леонид Кульгускин
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Летний биатлон. Чемпионат России. Бажин выиграл индивидуальную гонку, Поварницын – 2-й, Кульгускин – 3-й, Бабиков – 6-й, Цветков – 11-й
19вчера, 07:18
⚡ Кубок Содружества. Смольский победил в спринте, Пащенко – 2-й, Еремин – 3-й
236 сентября, 09:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Летний биатлон. Чемпионат России. Резцова, Миронова, Сливко, Анастасия Шевченко, Халили, Казакевич, Дербушева, Наталия Шевченко выступят в спринте
18 минут назад
Тарьей Бо о свадьбе: «Гита опоздала в церковь на полчаса, мне пришлось сидеть и ждать ее. Это было немного похоже на голливудский фильм, когда невеста не приходит»
2сегодня, 11:51
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске
1сегодня, 05:41
Александр Поварницын: «Надеялся, что Кульгускин выиграет у меня. Нравится, когда в биатлон приходит такая молодежь»
1вчера, 11:22
Сливко о серебре индивидуальной гонки: «Делала все, чтобы победить. Понимала, что бороться будет очень сложно, но отдала всю себя абсолютно»
4вчера, 10:30
Тамара Дербушева: «Нынешние результаты – звоночек для меня, что не нужно бояться работать и стрелять увереннее»
4вчера, 10:27
⚡️ Летний биатлон. Чемпионат России. Дербушева выиграла индивидуальную гонку, Сливко – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Миронова – 16-я, Резцова – 18-я
29вчера, 10:00
Кира Дюжева травмировала ногу перед индивидуальной гонкой на чемпионате России. Ее увезли на скорой помощи
4вчера, 09:10
Кульгускин о третьем месте в индивидуальной гонке: «Голова кругом не шла. Грамотно разложился, шел по самочувствию»
1вчера, 09:00
Шукалович о Кульгускине: «Леонид с 10 лет на виду, выделялся с первых соревнований. У него хорошая стрельба, высокий функциональный потенциал»
вчера, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
49 сентября, 06:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
38 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59