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«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Саутгемптоном» в 4-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
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