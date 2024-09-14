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«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал Мадрид» сыграет на выезде с «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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