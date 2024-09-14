Кейн набрал 50 (40+10) очков в Бундеслиге за 35 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Форвард «Баварии» побил рекорд Холанда

Харри Кейн совершил 50 результативных действий в Бундеслиге.

Сегодня нападающий «Баварии» забил три гола и отдал одну результативную передачу в матче с «Хольштайн Киль » (6:1).

Благодаря этому англичанин достиг отметки в 50 (40+10) очков по системе «гол+пас». Для этого ему потребовалось 35 матчей.

За время сбора статистики (начиная с сезона-2004/05) ни одному игроку не удавалось совершить 50 результативных действий в чемпионате Германии так быстро. Предыдущий рекорд принадлежал Эрлингу Холанду – у него ушло 44 игры.