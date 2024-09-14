Виллиан Жозе из-за травмы не сыграет с махачкалинским «Динамо». У форварда «Спартака» нет голов и ассистов в 6 матчах

Виллиан Жозе пропустит матч 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» в Махачкале.

По данным Metaratings.ru, 32-летний бразилец не полетел с командой из-за повреждения.

Жозе перешел в «Спартак » летом из «Бетиса» за 2 млн евро. Форвард провел за красно-белых 4 матча в Мир РПЛ и 2 в Фонбет Кубке России, но ни разу не забил и не отдал голевых пасов.