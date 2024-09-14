Виллиан Жозе из-за травмы не сыграет с махачкалинским «Динамо». У форварда «Спартака» нет голов и ассистов в 6 матчах
Виллиан Жозе пропустит матч 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» в Махачкале.
По данным Metaratings.ru, 32-летний бразилец не полетел с командой из-за повреждения.
Жозе перешел в «Спартак» летом из «Бетиса» за 2 млн евро. Форвард провел за красно-белых 4 матча в Мир РПЛ и 2 в Фонбет Кубке России, но ни разу не забил и не отдал голевых пасов.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости