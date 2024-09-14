  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жемалетдинов об игроках «Зенита»: «Они всегда падают после каждого прикосновения, что удивляться? Такой немного женский футбол»
69

Жемалетдинов об игроках «Зенита»: «Они всегда падают после каждого прикосновения, что удивляться? Такой немного женский футбол»

Рифат Жемалетдинов высказался о поведении игроков «Зенита» в матче с ЦСКА.

Армейцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 8-м туре Мир РПЛ

«Вопросы по поведению игроков «Зенита»? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит.

Как на это реагировать? Ты весь в игре, полон эмоций. Нормально так реагировать на такое. Каждая игра бывает с таким судейством», – сказал полузащитник ЦСКА

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
женский футбол
logoсудьи
logoРифат Жемалетдинов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев и Гонду – в стартовом составе «Зенита» на ЦСКА. Круговой сыграет за армейцев
56сегодня, 12:32
Сухой назначен на матч ЦСКА с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ, Кукуян будет судить игру «Динамо» Махачкала – «Спартак». Карасев не получил назначения
3612 сентября, 11:43
РФС запустил курс по основам правил игры в футбол. В нем расскажут о нарушениях, офсайде, штрафных
1110 сентября, 10:59
Клубы РПЛ предлагают сделать открытыми рейтинг судей и систему назначений, ввести представителя в ЭСК и публиковать переговоры арбитров с ВАР («СЭ»)
754 сентября, 05:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Соболев отказался общаться с прессой после матча с ЦСКА. Форварда «Зенита» заменили на 60-й минуте, у него нет результативных действий
26 минут назад
Гвардиола о 2:1 с «Брентфордом»: «Я предпочитаю выигрывать так, а не со счетом 4:0 или 5:0. Нам это нужно, чтобы почувствовать, как сложна АПЛ»
16 минут назад
Невероятный старт Облякова – показываем, как он раскачал тягучий ЦСКА
7 минут назадСпецпроект
9 голов Холанда в первых 4 турах – рекорд АПЛ
411 минут назад
Слот про 0:1 с «Ноттингемом»: «Результат расстраивает больше всего. «Ливерпуль» почти не создавал моментов, слишком часто терял мяч у штрафной»
1222 минуты назад
Сергей Семак: «Весь Петербург болеет за «Зенит». Мы ходим радовать болельщиков, не всегда получается это делать хорошей игрой, только результатом. С ЦСКА хорошо сыграли в обороне»
3934 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Хольштайна», «Байер» забил 4 гола «Хоффенхайму», «Лейпциг» сыграл вничью с «Унионом»
2436 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Севилья» принимает «Хетафе»
2436 минут назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» против «Ростова», «Зенит» обыграл ЦСКА, «Локомотив» победил «Оренбург»
159541 минуту назадLive
«Ливерпуль» впервые с 1969 года проиграл «Ноттингему» дома. В 2024-м у «красных» вдвое больше поражений на «Энфилде» в АПЛ, чем за два предыдущих года
1645 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Брестом», «Монако» Головина в гостях у «Осера», «Марсель» победил «Ниццу»
57 минут назадLive
«Осер» – «Монако». Головин в старте. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Кейн забил за «Баварию» во втором туре Бундеслиги подряд – «Хольштайну»
17 минут назад
«Хольштайн Киль» – «Бавария». 0:3 – Мусиала и Кейн забили, у Ремберга автогол. Онлайн-трансляция
428 минут назадLive
ЦСКА нанес 20 ударов по воротам «Зенита» – последний раз им столько бил «Краснодар» в 2020-м. У петербуржцев меньше 10 ударов в половине матчей текущей РПЛ
1736 минут назад
Казарцев назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром» за руку Косты, но отменил его, посмотрев повтор
138 минут назад
Сперцян забил во втором туре подряд за «Краснодар» – «Ростову»
145 минут назад
«Краснодар» – «Ростов». 1:0 – Сперцян открыл счет. Онлайн-трансляция
3050 минут назадLive
Первая лига. «Сочи» принимает «Ротор», «Алания» проиграла «КАМАЗу»
657 минут назадLive
Карвахаль об отрыве «Барселоны»: «Прошло всего четыре тура. Календарь становится плотнее, матчи напряженнее, они наверняка где-то потеряют очки»
759 минут назад