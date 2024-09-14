Жемалетдинов об игроках «Зенита»: «Они всегда падают после каждого прикосновения, что удивляться? Такой немного женский футбол»

Рифат Жемалетдинов высказался о поведении игроков «Зенита» в матче с ЦСКА.

Армейцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 8-м туре Мир РПЛ .

«Вопросы по поведению игроков «Зенита »? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит.

Как на это реагировать? Ты весь в игре, полон эмоций. Нормально так реагировать на такое. Каждая игра бывает с таким судейством», – сказал полузащитник ЦСКА .