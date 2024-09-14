Жемалетдинов об игроках «Зенита»: «Они всегда падают после каждого прикосновения, что удивляться? Такой немного женский футбол»
Рифат Жемалетдинов высказался о поведении игроков «Зенита» в матче с ЦСКА.
Армейцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 8-м туре Мир РПЛ.
«Вопросы по поведению игроков «Зенита»? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит.
Как на это реагировать? Ты весь в игре, полон эмоций. Нормально так реагировать на такое. Каждая игра бывает с таким судейством», – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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