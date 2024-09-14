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  • Англии может грозить отстранение от домашнего Евро-2028 и других турниров УЕФА из-за появления независимого регулятора в лигах. Это считают вмешательством государства
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Англии может грозить отстранение от домашнего Евро-2028 и других турниров УЕФА из-за появления независимого регулятора в лигах. Это считают вмешательством государства

Англии может грозить отстранение от домашнего чемпионата Европы.

Это связано с возможным появлением в английском футболе независимого футбольного регулятора. Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис написал письмо Лизе Нэнди, министру культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, заявив, что «вмешательства правительства в развитие футбола быть не должно». 

Теодоридис предостерег от планов по предоставлению регулятору широких полномочий по надзору за клубами в пяти ведущих лигах Англии. Он подчеркнул, что независимость футбола является «фундаментальным требованием».

По словам генсека УЕФА, примером вмешательства государства в дела футбола могут быть решения, принятые «в интересах торговой и внешней политики» Великобритании. Так, регулятор может запрещать клубам привлекать инвестиции из определенных стран или проводить там товарищеские матчи. 

Он также раскритиковал идею о том, что регулирующий орган может влиять на клубы в вопросах распределения доходов от телевидения и других медиа. 

«У нас есть особые правила, которые защищают футбол от [вмешательства государства], чтобы гарантировать автономию спорта и честность спортивных соревнований; конечной санкцией за это может стать исключение федерации из УЕФА и отстранение команд от соревнований», – заявил Теодоридис.

Письмо было отправлено 2 сентября, Нэнди на него еще не ответила. В УЕФА не стали комментировать эту информацию. 

Источник The Times, знакомый с ситуацией, заявил: «В письме говорится о потенциальных последствиях, касающихся участия английских команд в Лиге чемпионов и сборной Англии на Евро-2028, если будет пересечена черта.

Из письма ясно, что УЕФА внимательно следит за ситуацией, особенно в том, что касается роли Футбольной ассоциации Англии, и полон решимости вмешаться, учитывая их опасения, что это может стать последней каплей в море». 

Источник добавил, что участие сборной Англии в отборе на чемпионат мира тоже может быть под вопросом. 

Отметим, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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Евро-2028
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