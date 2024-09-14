Медведев о Венделе и Клаудиньо: «Могут ли муж или жена уйти из семьи? Такая возможность всегда есть. Но никаких обращений в «Зенит» по игрокам не было»

В «Зените» заявили, что клуб не получал предложений по Венделу и Клаудиньо летом.

– Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно?

– Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть.

В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Летом сообщалось о том, что «Галатасарай » хотел подписать Вендела, в «Фламенго » – Клаудиньо.