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  • Медведев о Венделе и Клаудиньо: «Могут ли муж или жена уйти из семьи? Такая возможность всегда есть. Но никаких обращений в «Зенит» по игрокам не было»
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Медведев о Венделе и Клаудиньо: «Могут ли муж или жена уйти из семьи? Такая возможность всегда есть. Но никаких обращений в «Зенит» по игрокам не было»

В «Зените» заявили, что клуб не получал предложений по Венделу и Клаудиньо летом.

– Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно?

– Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть.

В данном случае оснований для ухода Вендела и Кладудиньо не было. Никаких обращений не было, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Летом сообщалось о том, что «Галатасарай» хотел подписать Вендела, в «Фламенго» – Клаудиньо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoФламенго
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoАлександр Медведев
logoКлаудиньо
logoВендел
logoЧемпионат.com
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