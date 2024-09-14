Только одна фигуристка из девяти справилась с каскадом в короткой программе на контрольных прокатах

Фигуристки выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной РФ.

Софья Муравьева исполнила двойной аксель, допустила степ-аут на тройном флипе и сделала «бабочку» на тройном тулупе в каскаде с тройным лутцем.

Дарья Садкова начала прокат с двойного флипа, далее чисто исполнила двойной аксель, но упала на тройном лутце.

Алина Горбачева успешно исполнила тройной флип и двойной аксель, но сделала «бабочку» вместо тройного лутца и осталась без каскада.

Вероника Яметова сделала дупель. флип. В каскаде с тройным лутцем сделала «бабочку» на тулупе.

Софья Акатьева справилась с первыми двумя прыжками – двойным акселем и тройным флипом, но упала на тройном лутце, который должен был идти в каскаде с тройным тулупом.

Ксения Синицына исполнила двойной аксель, тройной флип, после тройного лутца в каскаде допустила степ-аут.

Анна Фролова справилась со всеми прыжками: каскадом тройной лутц – тройной тулуп, двойным акселем и тройным флипом.

Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Аделия Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на контрольных прокатах, но сорвала каскад